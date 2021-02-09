В Иране началась вакцинация населения "Спутником V"

Вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" началась во вторник на территории Ирана. Церемонию старта транслировало государственное телевидение Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первым человеком в стране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.

Старт вакцинации в Иране стал возможен благодаря поставке первой партии российской вакцины "Спутник V, которая была доставлена в Тегеран 4 февраля.