В Иране началась вакцинация населения "Спутником V"
Вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" началась во вторник на территории Ирана. Церемонию старта транслировало государственное телевидение Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Первым человеком в стране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.
Старт вакцинации в Иране стал возможен благодаря поставке первой партии российской вакцины "Спутник V, которая была доставлена в Тегеран 4 февраля.
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