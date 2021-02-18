Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Иране
По меньшей мере 42 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в среду вечером в центральной части Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство "Клуб молодых журналистов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что летальных случаев в результате удара стихии нет.
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду вечером на границе провинций Исфахан и Кохгилуйе и Бойерахмед. Наибольший ущерб причинен населенному пункту Сисахт, расположенному в 10 километрах от эпицентра землетрясения.
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