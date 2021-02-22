Власти Ирана выдали разрешение на использование китайской вакцины Sinopharm
Иранские власти выдали разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом в понедельник написал в Twitter глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Выдано разрешение для экстренных импорта и использования вакцины, произведенной китайской компанией Sinopharm", - отметил он.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Китай выделил иранской стороне 250 тыс. доз препарата. "Дата отправки вакцины будет сообщена, как только будет подготовлен соответствующий рейс", - отметил он.
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