В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье в южной части Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг стихии залегал на глубине 60 км. Эпицентр находился в 122 км к северо-востоку от города Бандар-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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