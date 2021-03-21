Один человек погиб после взрыва, устроенного террористами на юго-востоке Ирана
По меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), взрыв был организован террористической группой на площади одного из населенных пунктов района Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Врыв произошел в 09:30 по местному времени (10:00 GMT+4).
Названия населенного пункта и террористической группировки не приводятся.
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