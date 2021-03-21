В Иране за сутки от коронавируса скончались 73 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 73 человека.
Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 797 человек.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 260 человек, и общее число инфицированных составило 1 801 065. Состояние 3 858 граждан оценивается как тяжелое.
При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 543 119 человек, и было проведено свыше 12,1 миллиона тестов на коронавирус.
(Автор: Эльнур Багышов)
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