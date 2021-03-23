В Иране за сутки от коронавируса скончались 74 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 74 человека.
Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 951 человек.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 290 человек, и общее число инфицированных составило 1 815 712. Состояние 3 865 граждан оценивается как тяжелое.
При этом в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 555 766 человек, и было проведено свыше 12,2 миллиона тестов на коронавирус.
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