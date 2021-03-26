В Иране за сутки от коронавируса скончался 81 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 81 человек.

Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 62 223.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 980 человек, и общее число инфицированных составило 1 838 803. Состояние 3 908 человек оценивается как тяжелое.

За весь период пандемии выздоровели от коронавируса 1 577 408 человек. В стране было проведено свыше 12,4 миллиона тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)