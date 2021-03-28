В Иране за сутки от коронавируса скончалось 89 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 89 человек.
Об этом заявила представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 62 397.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 751 человек, и общее число инфицированных составило 1 855 674. Состояние 3 928 человек оценивается как тяжелое.
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