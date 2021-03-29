В Иране обезвредили террористов, напавших на сотрудников сил безопасности
Силы безопасности Ирана обезвредили двух террористов, совершивших вооруженное нападение на военный объект на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в провинции Хузестан. Злоумышленники обстреляли сотрудников сил безопасности и намеревались проникнуть внутрь военного объекта. Оба террориста были ранены, позже один из них умер во время транспортировки в больницу. У нападавших изъяты автоматы и боеприпасы.
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