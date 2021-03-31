В Иране 80% медицинского персонала сделал прививку от коронавируса
До сих пор 80% медицинского персонала в стране сделал прививку от COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявила замминистра здравоохранения Ирана Марьям Хазрати в среду.
"Идет вакцинация от коронавируса в стране, и в приоритете находится вакцинация медицинского персонала", отметила она, добавив, что вакцинация групп высокого риска согласно протоколам министерства здравоохранения также поэтапно совершится.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 1 875 000 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 608 807 случаев выздоровления среди заразившихся. 62 569 человек умерли от коронавируса в стране.
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