Тегеран выразил желание стать региональным хабом по производству "Спутника V"

Иран заинтересован в том, чтобы стать хабом по производству российской вакцины "Спутник V" в ближневосточном регионе. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия" в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран заинтересован в том, чтобы стать региональным хабом по производству российского препарата", - сообщил посол газете, выразив надежду на скорое начало производства "Спутника V" в Иране.

Казем Джалали также уточнил, что после вакцинации населения исламской республики, страна начнет оказывать помощь другим. "Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину", - добавил он.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная иммунизация населения с применением российского препарата "Спутник V". На первом этапе предполагается прививать сотрудников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация остальных медицинских работников и людей старше 65 лет.