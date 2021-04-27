В Иране стартовал второй этап вакцинации против COVID-19

После двухнедельной задержки завершился первый этап вакцинации в стране. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, отметив, что сегодня в стране стартовал второй этап вакцинации против COVID-19.

На втором этапе вакцинации от коронавируса в Иране прививку проходят престарелые люди повышенного риска в возрасте старше 80 лет.

На первом этапе, который начался 9 февраля вакцину получил медицинский персонал.

Министр здравоохранения также сообщил, что в Иране стартовала третья фаза клинических испытаний cовместно произведенной вакцины против COVID-19 Ирана и Кубы и отечественной вакциной от COVID-19 "Ков Иран Баракат".

В рамках третьей фазы клинических испытаний иранскую вакцину против коронавируса "Ков Иран Баракат" получат 20 тыс. человек (18-75 лет) в Тегеране, Бушере, Ширазе, Карадже, Мешхеде и Исфахане.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 438 193. число летальных исходов — 70 532 тыс. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 907 190 случаев выздоровления среди заразившихся.