В Иране за сутки от коронавируса скончались 385 человек

Общество 29 апреля 2021 22:15 (UTC+04:00)
В Иране за сутки от коронавируса скончались 385 человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране 385 человек скончались от коронавируса.

Об этом сказали в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в четверг Trend.

Таким образом, за все время пандемии в Иране от COVID-19 скончался 71 351 человек.

Согласно информации, за последние сутки в Иране коронавирусом заразились 19 899 человек. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 479 805 человек, состояние 5 367 из которых оценивается как тяжелое.

До настоящего времени общее число выздоровевших от коронавируса составило 1 938 064 человек.

За все время пандемии в Иране проведено свыше 15,6 миллиона тестов на коронавирус.

В целом на сегодня граждане Ирана получили свыше одного миллиона доз вакцины от COVID-19, первой дозой привито 798 000, второй – 204 000 человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)

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