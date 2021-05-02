На химическом заводе в Иране произошел пожар (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В воскресенье, примерно в 06:00, на химическом заводе в иранской провинции Гум произошел пожар.
Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь противопожарной службы провинции Гамид Керими.
По его словам, во время пожара произошло несколько взрывов. На место происшествия было привлечено свыше 100 пожарных машин.
Он добавил, что в результате пожара сгорело 5 автомобилей, включая две пожарные машины, и пострадали два сотрудника противопожарной службы.
Благодаря оперативным действиям подразделений противопожарной службы пожар был потушен.
(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)
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