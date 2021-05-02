В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 394 человека

Общество 2 мая 2021 14:18 (UTC+04:00)
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 394 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 394 человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в воскресенье Trend.

Отмечается, что общее число умерших от коронавируса достигло 72 484 человек.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 18 698 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 534 855 человек. Состояние 5443 заболевших оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 1 988 165 человек, проведено свыше 16,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом граждане Ирана получили до настоящего времени 1,17 миллиона доз вакцины от коронавируса.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО)
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 394 человека Общество 14:18
В Брюсселе задержали 132 участников субботних протестов Европа 14:09
Фактическая погода в Азербайджане Общество 13:40
Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов завоевали серебро чемпионата Европы Общество 13:24
Болельщики "Милана" требуют от вратаря Доннаруммы пропустить матч с "Ювентусом" Спорт 13:17
На химическом заводе в Иране произошел пожар (ФОТО) Общество 12:58
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 12:29
Продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу сил и средств от линии госграницы Кыргызстан 12:25
В России выявили за сутки 8 697 случаев заражения коронавирусом Россия 12:10
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили Другие страны 11:46
Азад Рагимов похоронен на 2-й Аллее почетного захоронения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:40
МИД Азербайджана поздравил ректора университета АДА Хафиза Пашаева (ФОТО) Политика 11:38
Иран планирует увеличить производство стали до 55 млн тонн к 2025 году Экономика 11:33
Хафиз Пашаев. Штрихи к портрету видного дипломата и ученого Общество 11:21
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса Грузия 11:08
При пожаре в Кабуле погибли девять человек Другие страны 10:51
Руководство Минобороны выразило соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова Общество 10:43
Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек Европа 10:32
Подписан совместный Протокол делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы Кыргызстан 10:15
В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки Другие страны 10:07
Из зоны конфликта в Баткене эвакуировано 33 тыс. 388 кыргызстанцев Кыргызстан 09:51
ПВО Саудовской Аравии перехватили йеменский беспилотник Арабские страны 09:35
Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице характеризуется как стабильная - Погранслужба ГКНБ Кыргызстан 09:10
Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне 3 мая Другие страны 09:05
Президент Колумбии из-за протестов вводит в города войска Другие страны 08:47
Иран и Ирак обсудили расширение энергетического сотрудничества Энергетика 08:27
За сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших коронавирусом Казахстан 08:22
Школы в Грузии будут на каникулах до 13 мая Грузия 08:17
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 08:00
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 08:00
Обеспечивать защиту IoT-устройств должны потребители - эксперт ИКТ 08:00
Регулятор ЕС поддержал Spotify: компания Apple нарушила правила конкуренции ИКТ 07:44
Богатейшие американцы при Байдене увеличили состояние на $195 млрд Бизнес 07:21
Около 60% участвующих в Олимпиаде в Токио пройдут вакцинацию от коронавируса Другие страны 07:00
Минимальная заработная плата жителя Венесуэлы составит $2,5 Финансы 06:38
Самый длинный в мире мост для пешеходов открыли в Португалии Туризм 06:15
МИД КНДР пообещал ответить на враждебную политику США по отношению к Пхеньяну Другие страны 05:47
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю США 05:19
Среди жертв трагедии на горе Мерон в Израиле, пятеро дети до 14-ти лет Израиль 05:05
Главы МИД G7 обсудят с 3 по 5 мая в Лондоне глобальные угрозы и коронавирус Европа 04:23
В Катаре девочка назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты Арабские страны 03:54
Месси поддержал акцию английских клубов бойкотировать соцсети Спорт 03:27
В NASA считают, что назначение Харрис в совет по космосу упрочит лидерство США США 03:03
Байден встретился с главой "Моссада" США 02:31
В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн Арабские страны 01:57
Цена Ethereum обновила исторический максимум Финансы 01:29
Более 870 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 01:05
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA Спорт 00:39
В Лондоне девять человек задержали на акции против расширения полномочий полиции Европа 00:22
MasterCard намерена работать с Туркменистаном для развития рынка безналичных платежей Финансы 00:01
Обстановка на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области стабильная - Совбез КР Кыргызстан 1 мая 23:55
В Грузии нарушение запрета на посещение кладбища с 2 по 4 мая подлежит штрафу Грузия 1 мая 23:38
Главы делегаций России и Ирана провели встречу в Вене Ядерная программа 1 мая 23:32
Турция готова оказать Кыргызстану гумпомощь и восстановить инфраструктуру Кыргызстан 1 мая 23:29
Пентагон запланировал очередное испытание ракеты Minuteman III на 5-6 мая США 1 мая 23:02
Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата Европы в Сочи Общество 1 мая 22:48
На первомайское шествие в Берлине вышли несколько тысяч человек Европа 1 мая 22:25
Валттери Боттас выиграл квалификацию на этапе "Формулы-1" в Португалии Спорт 1 мая 22:06
Азербайджан импортировал из Турции автомобилей на сумму около $20 млн Турция 1 мая 21:45
Полиция применила водометы для разгона акции против карантина в Брюсселе Европа 1 мая 21:44
Премьер Словакии сделал прививку от коронавируса Европа 1 мая 21:07
В Париже задержали более 30 человек в ходе первомайской демонстрации Европа 1 мая 20:45
Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене Ядерная программа 1 мая 20:23
Сегодня ограничение на передвижение в Грузии будет действовать с 23:00 до 04:00 Грузия 1 мая 20:17
Представители Госдепа и Пентагона посетят ОАЭ, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию Арабские страны 1 мая 20:06
30 силовиков пострадали в Лионе во время столкновений с хулиганами Европа 1 мая 19:47
Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников Таджикистан 1 мая 19:32
Кыргызстан и Таджикистан в ближайшее время приступят к описанию государственной границы Кыргызстан 1 мая 19:09
Юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Сочи Общество 1 мая 19:00
Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе Россия 1 мая 18:29
Количество жертв в зоне конфликта достигло 34 человек - Минздрав Кыргызстана Кыргызстан 1 мая 18:08
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны Культура 1 мая 17:53
МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн на расширение аудитории и борьбу с фейками Европа 1 мая 17:37
ОБСЕ предложили помощь Кыргызстану и Таджикистану для содействия мирному урегулированию ситуации Таджикистан 1 мая 17:07
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска Кыргызстан 1 мая 16:56
В Азербайджане субсидии на осенний сев выплачены почти 275 тыс. фермерам Экономика 1 мая 16:55
Азербайджанские писатели стали лауреатами Международной премии мира 2020/2021 Культура 1 мая 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 1 мая 16:45
В Азербайджане выявлено 1 213 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 104 человека Общество 1 мая 16:40
Закупленная в России вакцина от COVID-19 будет доставлена в Азербайджан завтра Политика 1 мая 16:40
Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная удостоена "Золотого диплома" в России Культура 1 мая 16:25
Исторические азербайджанские фильмы, или Когда источником вдохновения были женщины (ФОТО) Культура 1 мая 16:23
В Азербайджане изменились правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом Политика 1 мая 16:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова Политика 1 мая 16:14
Глава МИД Турции соболезнует в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азербайджана Политика 1 мая 15:47
Азербайджан сократил импорт из ЕС Бизнес 1 мая 15:39
В Азербайджане стартует конкурс по смене места работы учителей Общество 1 мая 15:26
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 мая 15:14
Начались переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы Кыргызстан 1 мая 15:02
Армяне с целью грабежа разрыли и разрушили могилы на Аллее шехидов в Агдаме Политика 1 мая 15:01
Я иностранка, хочу отказаться от своего гражданства… Консультации специалистов 1 мая 14:56
Рейтинг блока Пашиняна снизился на 4,5% - Gallup International Association Армения 1 мая 14:47
Село Галаджиг Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 1 мая 14:30
Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы Общество 1 мая 14:26
В Туркменистане пройдет аукцион по продаже госсобственности Финансы 1 мая 14:25
МВД Кыргызстана и Таджикистана договорились о скорейшем наведении порядка на границе Кыргызстан 1 мая 14:24
Началось строительство Зангиланского аэропорта - AZAL (ВИДЕО) Азербайджан 1 мая 14:14
В Туркменистане названо планируемое в 2021 г. производство сахарной свеклы Бизнес 1 мая 13:51
В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик Арабские страны 1 мая 13:47
В Душанбе опровергли данные Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана Кыргызстан 1 мая 13:45
Все новости