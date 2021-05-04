"Спутник V" иранского производства будут применять в Иране через два месяца

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", произведенная на территории Ирана, будет использована в стране в течение ближайших двух месяцев. Об этом во вторник сообщил представитель иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая произведенная в Иране партия "Спутника V" войдет в общественную кампанию по вакцинации против коронавируса в стране в течение ближайших двух месяцев", - отметил представитель иранской организации-регулятора, слова которого привело агентство Mehr. Он добавил, что в настоящее время в Иране "имеются четыре компании, которые претендуют на выпуск российской вакцины".

Представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами сообщил, что на настоящий момент Иран импортировал 3,2 млн доз вакцин от коронавируса нескольких компаний-производителей и 1,25 млн доз уже использованы в кампании по вакцинации. Он также отметил, что в стране вакцинирована уже половина граждан старше 80 лет.

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата. 29 апреля в Тегеран прибыла уже седьмая партия вакцины из России.