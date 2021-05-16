В Иране за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса умерли еще 303 человека.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, сообщает в воскресенье Trend.

Тем самым общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 76 936 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 11 291 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 751 166 человек. Состояние 5 337 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 226 122 человека, проведено свыше 18 миллионов тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 2,27 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 1,9 миллиона, вторую дозу - 370 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)