БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 187 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, сообщает в субботу Trend.

Таким образом, общее жертв коронавируса в Иране достигло 78 381.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 005 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 823 887. Состояние 4 945 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 2 319 746 человек, в стране проведено свыше 18,8 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 2,93 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 2,48 миллиона, вторую дозу - 452 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)