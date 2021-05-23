В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 216 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса умерли еще 216 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, сообщает в воскресенье Trend.

Тем самым общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 78 597 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 631 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 832 518 человек. Состояние 4 855 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 333 789 человек, проведено свыше 18,9 миллионов тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 2,99 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 2,53 миллиона, вторую дозу - 455 тысяч человек.