БАКУ /Trend/ - В Иране за сутки от коронавируса скончался 161 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 80 488 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 11 620 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 935 443 человек. Состояние 4 005 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 494 108 человек, проведено свыше 20,1 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 4,44 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 3,91 миллиона человек, вторую дозу – 530 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)