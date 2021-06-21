В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 3 105 620 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 760 229 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 83 101 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 3258 пациентов находятся в тяжелой ситуации.

Напомним, что более 179 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 3,8 млн из которых умерли.

Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране.