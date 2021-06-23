На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
Попытка совершения диверсии сорвана в Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщил в среду телеканал Press TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Телерадиовещательная корпорация IRIB в свою очередь сообщает, что операция иранских спецслужб не привела ни к пострадавшим, ни к материальному ущербу.
Название объекта не уточняется. Власти Ирана сейчас устанавливают все обстоятельства.
Агентство ISNA сообщает, что инцидент произошел в пригороде города Кередж - административного центра расположенной в центральной части страны провинции Альборз.
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