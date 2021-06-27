Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 134 человека.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 83 845 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 9 758 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 167 741. Состояние 3 190 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 2 835 933 человека, проведено свыше 23,3 миллиона тестов на COVID-19.

Всего по стране гражданам введено около 5,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первой дозой привито 4,42 миллиона человек, второй – 1,28 миллиона человек.