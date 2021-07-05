Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 3 270 843 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 940 874 случая выздоровления среди заразившихся", - отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 84 949 человек.

Напомним, что более 184 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 3,99 млн из которых умерли.