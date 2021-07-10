В Иране за сутки от коронавируса скончался 151 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончался 151 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 85 694 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 11 664 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 355 786. Состояние 3 602 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 010 090 человек, проведено свыше 24,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 6,72 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,59 миллиона человек, вторую дозу – 2,13 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)