В Иране за сутки от коронавируса скончались 165 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 165 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 85 859 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 17 664 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 373 450. Состояние 3 684 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 025 911 человек, проведено свыше 24,5 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 6,83 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,69 миллиона человек, вторую дозу – 2,14 миллиона.

(Автор: Эльнур Багышов)