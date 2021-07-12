В Иране за сутки от коронавируса скончались 182 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 182 человека.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 86 041 человека.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 20 829 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 394 279 человек. Состояние 3 790 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровел 3 041 541 человек, проведено свыше 24,5 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 7,05 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,9 миллиона человек, вторую – 2,15 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)