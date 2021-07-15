В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 200 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончался 201 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 86 592.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 23 655 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 464 055 человек, состояние 4 064 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 086 017 человек, проведено свыше 24,8 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 7,72 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 5,5 миллиона человек, вторую – 2,22 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)