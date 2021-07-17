В Иране за сутки от коронавируса скончались еще 175 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 175 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 86 966.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 15 139 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 501 079, состояние 4 135 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 118 348 человек, проведено свыше 24,9 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 8,14 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 5,89 миллиона человек, вторую – 2,25 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)