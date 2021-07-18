Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано иранской провинции Фарс в воскресенье.

Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Trend.

Эпицентр находился в 21 километре от города Бушир, подземные толчки зафиксированы на глубине 11 километров.

Информации о разрушениях и погибших нет.