В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 260 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 268 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране с начала пандемии достигло 88 800.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 27 146 человек, и общее число инфицированных достигло 3 691 432, состояние 4 863 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 256 856 человек, проведено свыше 25,5 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране использовано порядка 10,2 миллиона доз вакцины от COVID-19. Общее число получивших первую дозу составляет 7,87 миллиона, вторую дозу - 2,39 миллиона человек.