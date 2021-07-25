Ирано-кубинская вакцина может стать одной из самых лучших в мире - министр

Совместная ирано-кубинская вакцина от коронавируса (COVID-19) может стать одной из самых лучших вакцин в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Коменнтируя переговоры с директором кубинского Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо, Намаки заявил, что обе стороны обменялись научными взглядами на эффективность вакцины.

Говоря о быстрой мутации COVID-19, он призвал научные институты Ирана, Кубы и всего мира быть готовыми к производству новых вакцин, отличных от существующих.

Он отметил, что каждую неделю будет предоставляться около 1,2 млн доз иранской вакцины - "Ков Иран Баракат".

Ранее кубинский институт вакцин "Финли" и иранский институт Пастера в совместном заявлении объявили, что Тегеран и Гавана осуществляют стратегическое сотрудничество в производстве вакцины против коронавируса.