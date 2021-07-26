В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 3 723 246 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 3 274346 случаев выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 4982 человека.
Напомним, что более 191 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 4 млн из которых умерли.
Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым зампредседателя Партии справедливости и развития Турции (ФОТО)
Распространенная армянской стороной информация о боях является необоснованной - минобороны Азербайджана
Российская госкорпорация поддержит проекты по поставкам высокотехнологичной продукции и услуг в Азербайджан
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 500 неразорвавшихся боеприпасов - агентство
Вопрос работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается - помощник Президента Азербайджана
Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправсоглашения в сфере международных автоперевозок (Эксклюзив)
Министр финансов Израиля объявил, что будет способствовать увеличению надбавки к доходу для пожилых людей
«Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку имеет ключевое значение для развития отношений между Азербайджаном и Россией – Азер Талыбов
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана готово предоставить предпринимательству платформу, основанную на кластерном развитии
Вопрос открытия в Азербайджане в ближайшее время представительства РОСЭКСИМБАНК не рассматривается - председатель правления
РОСЭКСИМБАНК представит в Азербайджане конкурентоспособные и выгодные предложения российских компаний
В Азербайджане назван список сфер, где будут требоваться свидетельство о вакцинации или сертификат иммунитета от COVID-19
Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Деструктивная позиция Армении препятствует полной реализации трехсторонних заявлений – Джейхун Байрамов
Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе – МИД Азербайджана