В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 3 723 246 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 3 274346 случаев выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 4982 человека.

Напомним, что более 191 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 4 млн из которых умерли.

Ожидается, что ускорение вакцинации против коронавируса приведет к снижению показателей смертности от Covid-19 в стране.