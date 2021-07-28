Вторая партия вакцин из Японии в Иран прибудет в ближайшие 2 дня

В ближайшие два дня в Тегеран прибудет вторая партия вакцины, подаренная правительством Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил посол Японии в Исламской Республике Иран Айкава Казутши.

«На прошлой неделе из Японии в Тегеран была доставлена первая партия из около 1 100 тыс. доз вакцин», - отметил посол.

По его словам, ожидается, что в следующие два дня будет доставлена оставшаяся часть вакцин, общее число которых составляет три миллиона доз.