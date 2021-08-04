Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 4 млн

БАКУ /Trend/ - За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 39 357 человек, в результате общее число инфицированных достигло 4 019 084, состояние 5 959 из них оценивается как тяжелое.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние сутки от коронавируса в Иране скончались 409 человек. Таким образом, число умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 92 194.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 444 798 человек, проведено свыше 26,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 14 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 11,1 миллиона, вторую – 2,89 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)