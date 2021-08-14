В Иране вводят жесткий карантин из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Иране в соответствии с решением Национального комитета по борьбе с коронавирусом с 16 по 22 августа вводится жесткий карантинный режим, в рамках которого приостанавливается деятельность в государственном и частном секторах, за исключением жизненно важных сфер.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал представитель комитета Алиреза Раиси.

По его словам, будет приостановлена, в частности, деятельность банковского сектора.

"При этом с 15 по 28 августа в Иране будет приостановлено движение транспортных средств, за исключением перевозящих продукты и топливо, а также автомобилей скорой помощи", - сказал Раиси.

За последние сутки в Иране выявлено 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 527 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)