В Иране число умерших от коронавируса превысило 100 тыс.

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 564 человека. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 100 255.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 31 266 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 4 587 683, состояние 7 538 из которых оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 840 568 человек, проведено свыше 27,5 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 21,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получили 16,2 миллиона человек, вторую – 5,23 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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