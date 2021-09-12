В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в воскресенье в южной части Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 172 км к югу от города Бандар-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.