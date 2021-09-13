В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник на северо-востоке Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине двух км. Эпицентр находился в 43 км к северо-востоку от города Кучан, где проживают около 111 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.