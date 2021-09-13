В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 5 318 327 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 4 597 215 случаев выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 114 759 человек.

Напомним, что более 225 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 4,65 млн из которых умерли.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 448. За минувшие сутки в стране выявлено 22 541 случай заражения COVID-19. При этом 3 163 больных из этого числа были госпитализированы.