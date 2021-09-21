В Иране за сутки от коронавируса скончались 379 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 379 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 117 905.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 17 564 человека. Общее число инфицированных достигло 5 459 796, состояние 6 661 человека оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 819 223 человека, проведено свыше 31,2 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 45,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первой дозой препарата привились 31,3 миллиона, второй – 14,4 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышов)

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