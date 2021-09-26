В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 288 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 288 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 119 360.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 13 792 человека. Общее число инфицированных достигло 5 533 520, состояние 6 320 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 944 087 человек, проведено свыше 31,7 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 50,9 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первой дозой препарата привились 35,4 миллиона, второй – 15,5 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышов)

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