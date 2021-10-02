В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались свыше 200 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 217 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 120 880.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 10 135 человек. Общее число инфицированных достигло 5 611 700, состояние 5 802 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 075 482 человека, проведено свыше 32,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 56,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 40 миллионов, вторую – 16,5 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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