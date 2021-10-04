В Иране за сутки от коронавируса скончались более 200 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 238 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 121 347.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 14 607 человек. Общее число инфицированных достигло 5 638 735, состояние 5 727 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 115 796 человек, проведено свыше 32,6 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 58,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 41,8 миллиона, вторую – 16,9 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)