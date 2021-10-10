В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались более 220 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 222 человека.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 122 592.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 11 256 человек, и общее число инфицированных составило 5 702 890. Состояние 5 304 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 217 999 человек, проведено свыше 33,2 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране применено около 64,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 45,1 миллиона человек, вторую – 19,3 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышев)

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