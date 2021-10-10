В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Иране. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг стихии залегал на глубине 40 км. Эпицентр находился в 107 км к западу от города Бендер-Аббас.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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