В Иране 11 мигрантов погибли в результате ДТП
По меньшей мере 11 человек погибли и еще 49 получили ранения в результате аварии в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает в понедельник агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Хаш и Сараван, где перевернулись два автомобиля. Отмечается, что все пострадавшие и погибшие были нелегальными мигрантами, которые намеревались отправиться в центральные районы Ирана. Национальность попавших в ДТП не уточняется.
Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном и Афганистаном. Значительная часть афганских мигрантов проникает в Иран через этот регион.
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