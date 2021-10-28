В Иране за сутки от коронавируса скончались около 160 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 159 человек, а в целом с начала пандемии - 125 875.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
За сутки число инфицированных коронавирусом в Иране составило 11 409 человек, а с начала пандемии - 5 899 509, состояние 4 078 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 468 620 человек, проведено свыше 35,1 миллиона тестов на COVID-19.
В целом в Иране граждане получили около 84,6 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 52 миллиона, вторую – 32,5 миллиона, третью – 67,5 тысячи человек.
(Автор: Эльнур Багишев)
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