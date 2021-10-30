В Иране от коронавируса умерли еще 128 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 128 человек, зафиксированы 6 809 новых случаев заражения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 126 126 человек, общее число зараженных достигло 5 916 211 человек. Состояние 3 942 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 5 494 689 человек, проведено более 35,4 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране были применены около 86,1 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 52,4 миллиона, вторую - 33,6 миллиона, третью - 84 тысячи человек.

( Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде)